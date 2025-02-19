onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Savcılıktan Açıklama: TÜSİAD Başkanına da Soruşturma Açıldı

Savcılıktan Açıklama: TÜSİAD Başkanına da Soruşturma Açıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2025 - 16:26 Son Güncelleme: 19.02.2025 - 16:37

TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar nedeniyle TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, 2 ismin de savcılıkta hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TÜSİAD genel kurulunda yapılan açıklamalar sonrasında Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TÜSİAD genel kurulunda yapılan açıklamalar sonrasında Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis’te yaptığı konuşmada TÜSİAD’a tepki göstermişti.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis’te yaptığı konuşmada TÜSİAD’a tepki göstermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ömer Arif Aras ile birlikte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ömer Arif Aras ile birlikte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu.

Savcılık, Turan ve Aras’ın ifadelerini almak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi.

Savcılık, Turan ve Aras’ın ifadelerini almak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi.

Savcılığın açıklaması şu şekilde 👇

Savcılığın açıklaması şu şekilde 👇

'Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 14 Şubat 2025 tarihinde re'sen soruşturma başlatılmış,

Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan Turan isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan Turan hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup,

Şüpheliler Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
46
36
26
7
5
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın