Savcılıktan Açıklama: TÜSİAD Başkanına da Soruşturma Açıldı
Savcılıktan Açıklama: TÜSİAD Başkanına da Soruşturma Açıldı
TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar nedeniyle TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, 2 ismin de savcılıkta hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi.
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TÜSİAD genel kurulunda yapılan açıklamalar sonrasında Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis’te yaptığı konuşmada TÜSİAD’a tepki göstermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ömer Arif Aras ile birlikte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu.
Savcılık, Turan ve Aras’ın ifadelerini almak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi.
Savcılığın açıklaması şu şekilde 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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