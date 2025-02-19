Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Açıklaması: "Buram Buram Provokasyon Kokuyor, Haddinizi Bileceksiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Açıklaması: "Buram Buram Provokasyon Kokuyor, Haddinizi Bileceksiniz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın iktidara yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. 'TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı' diyen Erdoğan 'Ey TÜSİAD şu deprem afetinde siz ne yaptınız? Acaba siz AFAD’ın yanında ne kadar destek verdiniz?' ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca 'Eski Türkiye'yi özlüyor olabilirsiniz, Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz' şeklinde konuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜSİAD'ın iktidara yönelik eleştirilerine "TÜSİAD haddini aştı" diyerek yanıt verdi.
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Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD’ı hedef alarak şu açıklamaları yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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