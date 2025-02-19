Bilim İnsanları Dünya'ya Asteroidin Çarpacağı Zamanı Nasıl Tam Olarak Bilebiliyor?

Gökyüzünü tarayan teleskoplar her yıl birçok yeni asteroit keşfediyor. Bazılarının Dünya’ya yaklaşma ihtimali olduğu söyleniyor. Ancak bu hesaplamalar nasıl yapılıyor ve gerçekten kesin mi? Bilim insanları, gök cisimlerinin hareketlerini yıllar öncesinden nasıl tahmin edebiliyor? İşin içine girince oldukça ilginç detaylar ortaya çıkıyor.