Bilim İnsanları Dünya'ya Asteroidin Çarpacağı Zamanı Nasıl Tam Olarak Bilebiliyor?
Bilim İnsanları Dünya'ya Asteroidin Çarpacağı Zamanı Nasıl Tam Olarak Bilebiliyor?
Gökyüzünü tarayan teleskoplar her yıl birçok yeni asteroit keşfediyor. Bazılarının Dünya’ya yaklaşma ihtimali olduğu söyleniyor. Ancak bu hesaplamalar nasıl yapılıyor ve gerçekten kesin mi? Bilim insanları, gök cisimlerinin hareketlerini yıllar öncesinden nasıl tahmin edebiliyor? İşin içine girince oldukça ilginç detaylar ortaya çıkıyor.
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Gökbilimciler, asteroitlerin hareketlerini Johannes Kepler’in 17. yüzyılda ortaya koyduğu yörünge yasalarına dayanarak hesaplıyor.
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Ancak elbette bugün işler çok daha hassas ve hızlı ilerliyor.
Her gece yaklaşık bir düzine teleskop gökyüzünün geniş açılı görüntülerini çekiyor ve yıldızlara göre hareket eden yeni nesneleri tespit ediyor.
Daha önce bu işlemi insanlar gözle yaparken, artık yapay zeka destekli sistemler bu süreci hem daha hızlı hem de daha doğru bir şekilde gerçekleştiriyor.
Yeni bir asteroit keşfedildiğinde, ilk adım onun yörüngesinin belirlenmesi oluyor. Çünkü her asteroit üç farklı yörünge türünden birine sahip olabilir.
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Eğer bir asteroit eliptik bir yörüngeye sahipse ve Dünya’nın yörüngesiyle kesişme ihtimali varsa, işte o zaman tehlike sinyalleri çalmaya başlıyor!
Peki, çarpışma ihtimali nasıl hesaplanıyor? Asteroidin çarpışma ihtimali hesaplanırken, matematiksel simülasyonlar kullanılıyor.
Gelişen teknolojilerle birlikte gökbilimciler artık Dünya'ya çarpabilecek asteroitleri önceden belirleyebiliyor ve gerekli önlemleri alma şansı elde ediyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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