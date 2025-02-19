onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Bilim İnsanları Dünya'ya Asteroidin Çarpacağı Zamanı Nasıl Tam Olarak Bilebiliyor?

Bilim İnsanları Dünya'ya Asteroidin Çarpacağı Zamanı Nasıl Tam Olarak Bilebiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 18:01

Gökyüzünü tarayan teleskoplar her yıl birçok yeni asteroit keşfediyor. Bazılarının Dünya’ya yaklaşma ihtimali olduğu söyleniyor. Ancak bu hesaplamalar nasıl yapılıyor ve gerçekten kesin mi? Bilim insanları, gök cisimlerinin hareketlerini yıllar öncesinden nasıl tahmin edebiliyor? İşin içine girince oldukça ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gökbilimciler, asteroitlerin hareketlerini Johannes Kepler’in 17. yüzyılda ortaya koyduğu yörünge yasalarına dayanarak hesaplıyor.

Gökbilimciler, asteroitlerin hareketlerini Johannes Kepler’in 17. yüzyılda ortaya koyduğu yörünge yasalarına dayanarak hesaplıyor.

Ancak elbette bugün işler çok daha hassas ve hızlı ilerliyor.

Ancak elbette bugün işler çok daha hassas ve hızlı ilerliyor.

Gelişmiş teleskoplar, dijital kameralar ve süper bilgisayarlar sayesinde gökyüzünü sürekli tarayarak yeni keşfedilen asteroitlerin yörüngelerini anında analiz edebiliyoruz.

Her gece yaklaşık bir düzine teleskop gökyüzünün geniş açılı görüntülerini çekiyor ve yıldızlara göre hareket eden yeni nesneleri tespit ediyor.

Her gece yaklaşık bir düzine teleskop gökyüzünün geniş açılı görüntülerini çekiyor ve yıldızlara göre hareket eden yeni nesneleri tespit ediyor.

Daha önce bu işlemi insanlar gözle yaparken, artık yapay zeka destekli sistemler bu süreci hem daha hızlı hem de daha doğru bir şekilde gerçekleştiriyor.

Daha önce bu işlemi insanlar gözle yaparken, artık yapay zeka destekli sistemler bu süreci hem daha hızlı hem de daha doğru bir şekilde gerçekleştiriyor.

Yeni bir asteroit keşfedildiğinde, ilk adım onun yörüngesinin belirlenmesi oluyor. Çünkü her asteroit üç farklı yörünge türünden birine sahip olabilir.

Yeni bir asteroit keşfedildiğinde, ilk adım onun yörüngesinin belirlenmesi oluyor. Çünkü her asteroit üç farklı yörünge türünden birine sahip olabilir.

  • Eliptik yörünge: Güneş'in etrafında sürekli dönmeye devam eder.

  • Parabolik yörünge: Güneş Sistemi’ne girer ve tekrar dışarı çıkar.

  • Hiperbolik yörünge: Güneş Sistemi’ne uğrayıp bir daha geri dönmemek üzere kaybolur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eğer bir asteroit eliptik bir yörüngeye sahipse ve Dünya’nın yörüngesiyle kesişme ihtimali varsa, işte o zaman tehlike sinyalleri çalmaya başlıyor!

Eğer bir asteroit eliptik bir yörüngeye sahipse ve Dünya’nın yörüngesiyle kesişme ihtimali varsa, işte o zaman tehlike sinyalleri çalmaya başlıyor!

Peki, çarpışma ihtimali nasıl hesaplanıyor? Asteroidin çarpışma ihtimali hesaplanırken, matematiksel simülasyonlar kullanılıyor.

Peki, çarpışma ihtimali nasıl hesaplanıyor? Asteroidin çarpışma ihtimali hesaplanırken, matematiksel simülasyonlar kullanılıyor.

Bilim insanları, asteroidin yörüngesini modelleyerek hangi tarihlerde Dünya’nın yakınından geçeceğini hesaplıyorlar.

Gelişen teknolojilerle birlikte gökbilimciler artık Dünya'ya çarpabilecek asteroitleri önceden belirleyebiliyor ve gerekli önlemleri alma şansı elde ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın