Sevgili Başak, bugün Merkür'ün Jüpiter ile oluşturduğu üçgen açı, kariyerinde yeni bir sayfa açman için kapıları aralıyor. İş yerindeki yöneticin, çalışma tarzını ve stratejik zekanı bugün daha çok ön plana çıkartıyor. Belki bir proje teslimi, belki de resmi bir yazışma veya kritik bir toplantı; hangisi olursa olsun, seni ciddi şekilde yükseltebilecek bir durumla karşı karşıyasın. Tam da bu noktada, günlük iş düzeninde gösterdiğin disiplin, sonunda hak ettiği takdiri görüyor.

Günün ikinci yarısından sonra yaşanacak bir gelişme ise hedeflerini genişletmen için sana ilham vermeye hazırlanıyor. Terfi konuşmaları, görev değişikliği, yeni bir proje ya da üst yönetimle bağlantılı bir süreç bugün hızlanabilir. Bu açının enerjisi senin için “hak ettiğini alma” şeklinde güçlü bir etki yaratırken, daha fazlasını istemeyi de unutma deriz. Zira, bunu yapabilirsin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise daha sade ama etkili bir bağ ile karşı karşıyasın. Partnerinle kaygıları bir kenara bırakıp sıcak bir iletişim kurabilirsin. Merkür ile Jüpiter'in enerjisi, sonunda ipleri elinden bırakmanı sağlayacak. İşte bu da seni cesur bir aşık yapacak. Öte yandan eğer bekarsan, ince bir jest sonunda onun niyetini açığa çıkarabilir... Belki de aşk, beklenmedik bir anda kapını çalacak. Bugün, hayatın sana neler getireceğini görmek için gözlerini dört aç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…