Sevgili Başak, bugün senin için oldukça önemli bir gün! İkizler Dolunayı, kariyer hedeflerini aydınlatıyor ve önemli adımlar atmanı sağlıyor. Yöneticilerle yapılacak kritik toplantılar, resmi yazışmalar, önemli duyurular ve performans değerlendirmeleri gündeme gelebilir. Tüm bunlar bugün gündemine oturabilir. Ama endişelenme, çünkü detaycılığın ve analitik zekan bugün ödüllendiriliyor. İnsanlar, düzenli, hesaplı ve güvenilir tarafını daha net bir şekilde görüyor ve takdir ediyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise özellikle öğleden sonra, bir planın son adımı tamamlanıyor. Belki bir sunum teslim ediliyor, belki bir proje sona eriyor veya belki de bir strateji onaylanıyor. Bir kez daha 'işleri bitiren' kişi olarak dikkatleri üzerine çekmeye hazır ol. Bu aşamada, hak ettiğin terfi ya da maaşı alamadığını düşünüyorsan, başarıların referansında daha fazlasını istemek üzere harekete geç!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelecek olursak, Dolunay duygularını net bir şekilde ifade etmen için seni destekliyor. Özellikle platonik bir yakınlaşman ya da henüz adı koyulmayan bir ilişkin varsa, bugün bu durum görünür bir hale gelecek! Bu durumda hislerine 'tamam ya da devam' diyeceksin. Aldığın karar ise kalbini özgürleştirecek. Öte yandan eğer ilişkin varsa, partnerlerinle gelecek planları üzerine ciddi ve önemli konuşmalar yapabilirsin. Yoksa evlilik yolunda ilk adımı mı atıyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…