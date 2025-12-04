Sevgili Başak, bugün aşk hayatında Dolunay'ın ışığı, duygularını açık ve net bir şekilde ifade etmen konusunda sana güç veriyor. Belki de bir süredir platonik bir aşkın içinde kaybolmuşsun ya da belki de adını koyamadığın bir ilişkinin içindesin. Eğer böyle bir durum varsa, bugün bu durumun perde arkasına ışık tutacak ve tüm görünmezlik perdesini kaldıracak.

Bu durumda, kalbinin sesini dinleyip hislerine 'tamam' ya da 'devam' deme kararı alman gerekecek. Bu karar, belki de uzun süredir beklediğin özgürlüğü kalbine getirecek. Duygularınla yüzleşmek ve onları kabul etmek, seni daha da güçlendirecek.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün partnerinle gelecek planları üzerine ciddi ve önemli konuşmalar yapma zamanı. Belki de evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyorsun ya da belki de ilişkinin gelecekte nereye gideceği konusunda bazı kararlar alman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…