Sevgili Başak, bugün aşk rüzgarları kalbinin ritmini değiştirebilir. Bu yüzden hazırlıklı olmalısın. Her ne kadar genellikle her şeyi kontrol altında tutmayı tercih eden biri olsan da aşkın tatlı ve beklenmedik kaosu seni sarıp sarmalayabilir. Partnerinle belki de hiç beklemediğin bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Uzun zamandır gündeme getirilmeyen, belki de artık üzeri toz tutan bir konu yeniden gündeme gelebilir ve bu durumun ardından gelen sıcaklıkla içini ısıtabilirsin. Çünkü sorunları çözmeye ve onunla bir olmaya hazırsın!

Öte yandan eğer bekarsan, birinin sana çekingen ama samimi bir sinyal gönderme ihtimalini göz ardı etmemelisin. Aşk hayatında bugün sana göz kırpan küçük ama anlamlı işaretler olabilir. Bu işaretleri kaçırmamak için gözlerini dört açmalısın. Belki de aşk kapını tıklatırken, sen kapıyı açmak için hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…