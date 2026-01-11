onedio
11.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 12 Ocak - 18 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ocak - 18 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta kariyerinde yaratıcılık ve üretkenlik ön plana çıkacak. Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, yeteneklerini daha geniş bir alanda sergileme fırsatı sunacak. İşte bu sayede, bir proje, sunum ya da fikrin beklenmedik şekilde ilgi görecek. Bu durumda, yeteneklerini, bilgi birikimi ve tecrübeni tüm cesaretinle ortaya koymalısın. 

Kariyer hayatını değiştirmeye başladığın bu süreçte bir de Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın etkisini üzerinde hissedeceksin. Böylece yaptığın işten daha somut sonuçlar alabileceksin. Belki de hobi olarak gördüğün bir alanın, kazanca dönüşebileceği bir döneme giriyorsun. Bu Yeni Ay, 'emeğin karşılığı' temasını güçlendiriyor. Yani, sonunda tüm emeklerinin karşılığını alacaksın! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Chiron karesi geçmişte yaşanmış bir kırgınlığı gündeme getirebilir. Eski defterleri son kez açmaya var mısın? Belki de geçmişe bu sayede tamamen veda edebilir, kısmetinin açılmasını sağlayabilir ve kalbini hafifletebilirsin. Kırgınlıkları, korkuları ve kaygıları geride bırakırken yaşananları da ardına atarak yeni bir yakınlaşmaya alan açıyorsun. İşte bu kalbine baharı getirecektir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

