12 Ocak - 18 Ocak Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

11.01.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Ocak - 18 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzü biraz nostaljik bir havayı beraberinde getiriyor. Aşk hayatında Venüs'ün Chiron ile kesişmesi, geçmişte yaşanmış bir yaranın üzerini tekrar açabilir. Ama heyecanlanma, belki de bu durum tamamen yeni bir başlangıç için gereklidir.

Eski defterleri son kez açıp üzerine bir çizgi çekmeye ne dersin? Belki de geçmişe bu sayede tamamen veda edebilir, kısmetinin önündeki engelleri kaldırabilir ve kalbini hafifletebilirsin. Unutma ki geçmişte yaşanan kırgınlıklar, korkular ve kaygılar, bugününü ve yarınını etkilememeli. Geçmişi geride bırakırken, yaşananları da ardında bırakıp yeni bir yakınlaşmaya kapını açıyorsun. İşte tam da bu durum, kalbine baharı getirecek! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

