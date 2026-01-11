Sevgili Başak, bu hafta gökyüzü biraz nostaljik bir havayı beraberinde getiriyor. Aşk hayatında Venüs'ün Chiron ile kesişmesi, geçmişte yaşanmış bir yaranın üzerini tekrar açabilir. Ama heyecanlanma, belki de bu durum tamamen yeni bir başlangıç için gereklidir.

Eski defterleri son kez açıp üzerine bir çizgi çekmeye ne dersin? Belki de geçmişe bu sayede tamamen veda edebilir, kısmetinin önündeki engelleri kaldırabilir ve kalbini hafifletebilirsin. Unutma ki geçmişte yaşanan kırgınlıklar, korkular ve kaygılar, bugününü ve yarınını etkilememeli. Geçmişi geride bırakırken, yaşananları da ardında bırakıp yeni bir yakınlaşmaya kapını açıyorsun. İşte tam da bu durum, kalbine baharı getirecek! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…