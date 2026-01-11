onedio
12 Ocak - 18 Ocak Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

11.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ocak - 18 Ocak haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya geldiği bir dönemdeyiz. Ve bu durum, kalp ritmi ve tansiyon gibi sağlık konularına karşı seni uyarıyor. Sanki biraz daha dikkatli olman gerektiğini söylüyor. Yoğun temponun, detaycı karakterinin, mükemmeliyetçiliğinin ve aceleci tutumunun, bedenini zorlayabileceğini unutma.

Tabii enerjin ve hızınla her şeyi halletmek istiyorsun ama bu hafta biraz daha yavaş gitmekte fayda var. Belki de haftanın ortasında, kısa bir mola bile verebilirsin. Kendine zaman ayır, stresten arın ve dolaşım sistemini destekleyecek beslenme alışkanlıklarına yönel. Ağır yiyeceklerden ve hareketsiz yaşamdan ise kaçın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

