Sevgili Başak, bu hafta Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya geldiği bir dönemdeyiz. Ve bu durum, kalp ritmi ve tansiyon gibi sağlık konularına karşı seni uyarıyor. Sanki biraz daha dikkatli olman gerektiğini söylüyor. Yoğun temponun, detaycı karakterinin, mükemmeliyetçiliğinin ve aceleci tutumunun, bedenini zorlayabileceğini unutma.

Tabii enerjin ve hızınla her şeyi halletmek istiyorsun ama bu hafta biraz daha yavaş gitmekte fayda var. Belki de haftanın ortasında, kısa bir mola bile verebilirsin. Kendine zaman ayır, stresten arın ve dolaşım sistemini destekleyecek beslenme alışkanlıklarına yönel. Ağır yiyeceklerden ve hareketsiz yaşamdan ise kaçın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…