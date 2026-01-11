onedio
12 Ocak - 18 Ocak Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
12 - 18 Ocak 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ocak - 18 Ocak haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 12 Ocak - 18 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta kariyerinde yaratıcılığın ve üretkenliğin tüm ışıltısıyla parladığını göreceksin. Merkür'ün Jüpiter ile karşıtlığı, yeteneklerini daha geniş bir platformda sergileme şansı sunacak. Belki de bir proje üzerinde çalışıyorsun, belki de bir sunum hazırlıyorsun ya da belki de bir fikrin var. İşte bu hafta, bu çalışmaların beklenmedik bir şekilde dikkat çekeceği bir döneme giriyorsun. Bu durumda, yeteneklerini, bilgi birikimini ve tecrübelerini tüm cesaretinle ortaya koymalısın.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya başladığın bu süreçte, Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın etkisini de üzerinde hissedeceksin. Bu, yaptığın işten daha somut sonuçlar alabileceğin bir dönem anlamına geliyor. Belki de hobi olarak gördüğün bir alanın, kazanca dönüşebileceği bir döneme giriyorsun. Bu Yeni Ay, 'emeğin karşılığı' temasını güçlendiriyor. Yani, sonunda tüm emeklerinin karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

