Sevgili Başak, bu hafta kariyerinde yaratıcılığın ve üretkenliğin tüm ışıltısıyla parladığını göreceksin. Merkür'ün Jüpiter ile karşıtlığı, yeteneklerini daha geniş bir platformda sergileme şansı sunacak. Belki de bir proje üzerinde çalışıyorsun, belki de bir sunum hazırlıyorsun ya da belki de bir fikrin var. İşte bu hafta, bu çalışmaların beklenmedik bir şekilde dikkat çekeceği bir döneme giriyorsun. Bu durumda, yeteneklerini, bilgi birikimini ve tecrübelerini tüm cesaretinle ortaya koymalısın.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya başladığın bu süreçte, Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın etkisini de üzerinde hissedeceksin. Bu, yaptığın işten daha somut sonuçlar alabileceğin bir dönem anlamına geliyor. Belki de hobi olarak gördüğün bir alanın, kazanca dönüşebileceği bir döneme giriyorsun. Bu Yeni Ay, 'emeğin karşılığı' temasını güçlendiriyor. Yani, sonunda tüm emeklerinin karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…