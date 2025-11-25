Sevgili Başak, bugün aşk hayatında Venüs ve Jüpiter'in romantik dansı, kalbinde adeta bir bahar havası estiriyor. Normalde aşk oyunlarında son derece ihtiyatlı olan kalbin, bugün birinin tatlı bir sözüyle adeta eriyor. Hayatının belki de en romantik günlerinden birine uyanıyorsun ve aşka kendini bırakmanın heyecanıyla dolup taşıyorsun. Beklenmedik bir yakınlık hissi, belki de bugüne kadar hiç tanımadığın bir yüzle karşılaşmanı sağlayabilir.

Bu, uzun zamandır hayalini kurduğun o özel kişi olabilir. Ancak unutma ki aşkın tatlı dili bazen kalbini kırabilir... Yine de aşka uçmak istiyorsan, bazen yaralanmayı da göze alman gerekiyor, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…