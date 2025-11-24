Sevgili Başak, bugün senin için aşk rüzgarları esiyor. Merkür ile Venüs'ün büyülü kavuşumu, aşka dair enerjini yükseltiyor ve belki de uzun zamandır aşka dair temkinli adımlar atan sen, bugün kendini gözü kapalı bir aşka doğru ilerlerken bulabilirsin.

Belki de bir süredir göz ucuyla baktığın, kalbinde 'acaba?' sorusunu uyandıran birine bugün kendini daha yakın hissedebilirsin. Eğer o kişi de bugün doğru adımı atarsa, kalbini çalmak için bir fırsat bulabilir. Tabii belki de beklenmedik bir şekilde aranızda tatlı bir yakınlık doğabilir.

Ama eğer zaten bir ilişkin varsa, bu enerjiyi romantik bir jeste dönüştürmek tamamen senin elinde. Belki de bir çiçek, belki de bir akşam yemeği... Kim bilir, belki de bu jest, senin ve sevdiğinin arasındaki bağı daha da güçlendirir. Hatta nikah masasına kadar götürür, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…