Sevgili Başak, bugün Akrep burcunda parıldayan Yeni Ay, iletişim yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacak. Söz konusu aşk olduğunda, birkaç tatlı kelime bile duygusal bağları güçlendirecek ve kalpleri birbirine daha da yakınlaştıracak. Bu, belki de uzun süredir içinde sakladığın, belki de bir türlü dile getiremediğin duygularını rahatlıkla ifade etmenin tam zamanı.

Görünüşe göre, kalbinin derinliklerine gömdüğün duygular, platonik aşklar, itiraf edilemeyen sırlar ve çok daha fazlası, aşk hayatına yeni bir renk katacak. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiye duygularını açmanın tam zamanı. Kim bilir, belki de bu Yeni Ay, hayatına yeni bir aşkın kapılarını aralayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…