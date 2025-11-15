Sevgili Başak, bugün senin için adeta bir aşk maratonu başlıyor. Güneş ile Jüpiter'in dansı, aşk hayatını da etkisi altına alıyor. Bu kozmik etki, kalbinin kapılarını ardına kadar açıyor. Partnerinle arandaki ilişkinde daha hoşgörülü ve destekleyici bir dil geliştirmene yardımcı olacak bu enerji, adeta aşkını yeniden alevlendirecek.

Eğer bekarsan, bu enerji seni aşkın büyülü dünyasına çekecek gibi görünüyor. İş hayatında başlayan bir e-posta ya da bir toplantı sonrası sohbet, kalbinde adeta bir kelebekler uçuşturabilir. Bu durumda, kalbinin sesini dinlemekte fayda var. Ancak unutma, aşk konusunda mantığını da devreye sokmak önemli. Çünkü bu sefer aşk, hem doğru hem de tatlı bir şekilde seninle olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…