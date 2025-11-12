Sevgili Başak, bugün gökyüzünde enerjik ve karizmatik Mars, iletişimin gezegeni Merkür ile buluşuyor. Bu gökyüzü buluşması, aşk hayatında yaşadığın belirsizliklerin sona ermesine işaret ediyor.

Bir süredir kararsızlıkla boğuştuğun o özel kişiyle konuşmak için kusursuz bir zaman dilimi içerisinde olduğunu bilmelisin. Sözcüklerin hem güçlü hem de içten olacak. Bu durum, ilişkideki belirsizlikleri ortadan kaldıracak ve belki de uzun zamandır beklediğin o netliği getirecek. Gözlerini kapat ve kalbinin ritmini dinle. Galiba artık kalbinin sesini dinlemeye ve mantığının sesini biraz olsun bastırmaya hazırsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…