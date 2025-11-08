Sevgili Başak, bugün senin için aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. Evet, belki Merkür'ün retro hareketi iletişimde bazı problemler yaratıyor olabilir ama bu durum aynı zamanda senin için bir kurtuluş olabilir. Daha ne kadar kalbini yıpratacak bir ilişkiye dayanabilirsin ki? Belki de bu Merkür retro, artık bitmesi gereken bir ilişkinin sonunu getirebilir.

Uzun zamandır beklediğin değişim, belki de bugün gerçekleşebilir. Bir süredir içinde bulunduğun bu ilişki, belki de bugün son bulabilir. Ve bu ayrılık, seni beklenmedik bir şekilde özgürleştirebilir. Evet, gitme vakti geldi, sevgili okur. Bu veda, belki de ilk başta biraz acı verebilir. Lakin mutluluk, huzur ve hatta aşkı getireceği de aşikar! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…