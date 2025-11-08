Sevgili Başak, bugün gökyüzünde gerçekleşen Merkür retrosu, iletişimle ilgili konuları etkisi altına alıyor. E-postaların, belgelerin ve hatta en basit kısa mesajların bile yanlış anlaşılabilir. Bu dönemde, profesyonel duruşunu korumak ve planlarını yeniden gözden geçirmek önemli olacaktır. Zira, senin hata kabul etmeyeceğini çok iyi biliyoruz!

Tam da bu nedenle belki de iş arkadaşlarınla yüz yüze iletişimi tercih edebilirsin. Mevcut ilişkilerinde iletişimin sarsıldığı bu noktada hiç tanımadığın birinden ilginç bir proje teklifi de gelebilir. Bu teklif, kariyer hedeflerinde yön değişikliği yapmana neden olabilir. Görünen o ki birtakım yanlış anlaşılmalar sayesinde geçmişi rafa kaldırma fikri, seni yeniden hayata katabilir ve yükselişini garantileyebilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında da yenilenme vakti! Merkür retro iletişim sorunlarına yol açsa da bir kurtarıcı olabilir. Özellikle de artık kalbini yoran ilişkiye karşı beklentilerinin son bulmasını sağlayabilir. Uzun zamandır olması gereken ise şimdi bir anda olabilir ve ayrılık seni özgürleştirebilir. Gitme vakti sevgili Başak! Bu veda ise sana önce huzur sonra aşk vadediyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…