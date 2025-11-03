Sevgili Başak, bugün Mars ile Uranüs karşıtlığının hayatına etkilerine odaklanmalıyız. Zira gökyüzünde yaşanan bu hareketlilik, iş hayatında bazı değişikliklere yol açabilir. Çalışma ortamındaki kuralların aniden değişmesi, belki de alıştığın düzenin bozulması seni biraz ürkütebilir. Ancak bu durum, aslında senin daha bağımsız bir şekilde çalışmanı sağlayabilir. Tam da bu noktada bir bakmışsın, yeni bir proje ya da görev gücüne güç katıyor!

Hazır değişime başlamışken söyleyelim, ekonomik anlamda da değişikliklere açık olman gereken bir dönemdesin. Eski yöntemlerin artık işe yaramadığını fark edebilirsin. Bu durumda, kazancını artırmak için farklı yollar arayışına girebilirsin. Uranüs'ün etkisiyle 'yeniden doğuşa' hazırlanıyorsun, bunu sakın unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, rutin ilişkilerin seni yormaya başladığını hissedebilirsin. Bugün, biriyle yapacağın entelektüel bir sohbetin kalbini çalabileceğini söyleyebiliriz. Ancak duygularının hızla gelişmesi, sonrasında mantığının 'yavaş ol' uyarısını getirebilir. Bu dönemde hem kalbini hem de aklını dinlemeye çalış. Zira, bu hoş sohbet bekarsan sana aşk ve heyecan getirebilir. Lakin bir birlikteliğin varsa, işin ucu ayrılığa gidebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…