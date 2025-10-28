Sevgili Başak, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü Merkür, Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, kariyer planlarını geniş bir perspektiften görebilmeni sağlayacak. Artık detaylara takılıp kalmak yerine, genel tabloyu daha net görebileceksin. Bu enerji, iş görüşmelerinde, yeni eğitim kararlarını alırken ya da taşınma planları yaparken sana cesaret verecek. Bugün zihinsel olarak çok güçlüsün ve iletişim becerilerin de oldukça etkileyici. Çevrenden gelen fikirleri dinlemek, bakış açını daha da genişletecek ve zenginleştirecek.

Günün ikinci yarısında ise üzerine yeni bir görev veya proje alabilirsin. Bu durum, sana ekstra sorumluluklar getirebilir ama aynı zamanda yeni fırsatlar da yaratabilir. Her şeyi tek başına çözmeye çalışmak yerine, yardım istemekten çekinme. Bugün planlı olmak, sana hem rahatlık hem de saygınlık kazandıracak.

Gelelim aşka! Söz konusu aşk olduğunda bugün, Mars ile Satürn üçgeni devreye girecek. Bu güçlü çekim ise ilişkine ciddiyet getirecek. Partnerinle geleceğe dair somut adımlar atmak bir süredir aklında değil mi? Şimdi ilişkinin yönünü sen belirleyebilirsin! Öte yandan eğer bekar isen, olgun ve kararlı bir enerjiye sahip biri senin ilgini çekebilir. Bugün kalp meselelerinde netlik ve güven, senin için en önemli değerler olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…