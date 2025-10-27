Sevgili Başak, bugün iş yerindeki detaycı ve titiz yapınla herkesin dikkatini çekiyorsun. Mars ile Jüpiter üçgeninin enerjisi, özellikle düzen ve verimlilik konularında sana ekstra bir destek sağlıyor. Bu enerjiyi kullanarak projelerini daha da titizlikle yürütürken, belki de hiç beklemediğin bir yerden yeni bir gelir kapısı açılabilir. Ancak bu hızlı ve verimli çalışma tempon, bazı iş arkadaşların için biraz fazla olabilir.

Tam da bu noktada, etrafındaki herkesin seninle aynı hızda ilerleyemeyeceğini bilmelisin. Hatta bu süreçte eleştirilerini kibar ve dikkatli bir şekilde yapmayı tercih etmelisin. Mükemmeliyetçi yapın ve bu hızınla başarının kapıları sana sonuna kadar açılacaktır. Aslında, diğer insanların sana yetişememesi belki de bazı pozisyonlar ve terfiler için büyük bir avantaj da olabilir. Üstelik, bir yöneticinin seni takdir etmesi veya beklediğin bir ödülü alman, düşündüğünden daha kısa sürede gerçekleşebilir.

Aşk hayatında ise kalbinde bir duvar örülmüş gibi. Belki de geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı, hâlâ seni etkiliyor... Bu da yeni bir ilişkiye başlama konusunda tereddüt etmeni sağlıyor. Ancak Mars ile Jüpiter üçgeninin de desteği ile bir hayli sabırlı ve senin için savaşmaya hazır bir yabancı bu duvarı yavaş yavaş yıkabilir. Artık kalbini tamamen kapatma ve ona, yani aşka bir şans daha ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…