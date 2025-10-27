Sevgili Başak, aşkın karmaşık labirentlerinde, sanki kalbinin etrafına sıkı bir duvar örmüşsün gibisin... Belki de bu, geçmişte yaşadığın bir aşk acısının izlerini taşıyor olabilir. Bu yüzden yeni bir ilişkiye adım atma düşüncesi bile seni tedirgin ediyor, olabilir? Ancak unutma ki, her bitiş yeni bir başlangıcı müjdeleyebilir.

Şimdi, gökyüzündeki yıldızların senin için neler söylediğine bir göz atalım. Mars ile Jüpiter arasındaki üçgenin enerjisi, seni sabırlı ve savaşmaya hazır bir yabancının beklediğini işaret ediyor. Bu yabancı, belki de kalbindeki buzları eritecek ve o duvarı yavaş yavaş aşmayı başaracak. Bu yüzden, kalbini aşka tamamen kapatmak yerine, belki de ona, yani aşka bir kez daha şans vermelisin. Sonuçta, aşk her zaman risk almayı gerektirir ve belki de bu risk, seni hayatının aşkıyla buluşturacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…