Sevgili Başak, bugün kalbinin, bir rüyanın içindeymiş gibi hafif ve uçarı hissettiğini fark edebilirsin. Partnerinle arandaki duygusal bağın daha da derinleştiğini hissettiğin bugün, birlikte kurduğun hayallerin gerçek olma yolunda hızla ilerlediğini göreceksin. Bu, seni hem heyecanlandıracak hem de ilişkine olan güvenini artıracaktır.

Bekar Başak burçlarına gelirsek, Neptün'ün karşıt burcundaki enerjisiyle bugün tanışacağınız bir kişi, sizi adeta büyüleyebilir. Gökyüzündeki gezegenlerin çekim gücü, kalbinizin yönünü şaşırtabilir ve bu yeni kişiye hemen kapılmak isteyebilirsiniz. Ancak bu durumda bile hızla bağlanmak yerine, adımlarınızı dikkatli atmayı tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…