Sevgili Başak, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak. Gökyüzünde Merkür ve Mars'ın birleşen enerjileri, seni tamamen sarıp sarmalayacak. Bu enerji altında, duygularını bir kenara bırakma eğiliminde olabilirsin. Çünkü bu enerjik hava senin daha güçlü ve enerjik yönlerini ortaya çıkarıyor.

Ama dikkat et, senin bu enerjik ve güçlü yanlarına hayran olan birisi var. Bu kişi, seni gizli gizli izliyor ve belki de seninle ilişkisini bir üst seviyeye taşımak için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Bu adım, belki de bir mesaj, belki de romantik bir jest ya da tatlı bir söz olabilir. Bu kişi, ilişkinin dinamiğini tamamen değiştirecek bir harekette bulunabilir.

Eğer bu kişi, zaten hayatında olan bir partnerinse, kendini ona bırakmanı öneririz. Ancak eğer bu kişi bir yabancıysa, biraz daha temkinli ol. Önce onu izle, eğer güvenilir olduğuna karar verirsen duygularını geri planda tutmaktan vazgeç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…