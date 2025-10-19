Sevgili Başak, bugünün enerjisi seni tam anlamıyla sarıp sarmalayacak. Müjdemizi isteriz, Merkür ve Mars'ın kusursuz kavuşumu, kariyer evinde. İşte bu durum, tüm dikkatleri üzerine çekmeni sağlayacak. Haftaya tam bir savaşçı ruhuyla, planlı ve motive bir şekilde başlıyorsun. Hedeflerin artık daha belirgin ve net. Şimdi sadece düşünmek değil, harekete geçmek için kolları sıvama zamanı!

Sözlerindeki güç, öz güvenli tavıların, ruhundaki kararlılık ve netlik sayesinde yöneticilerinin de ilgisini çekeceksin. Özellikle kendi projeni ya da fikrini savunmak, liderlik etmek için daha iyi bir pazartesi olamazdı. Ancak bu noktada sana bir uyarımız var: Değerin yeterince bilinmiyor, fikirlerinin parlamasına izin verilmiyorsa bir an önce harekete geç. Yeni bir iş, bambaşka bir düzen sana daha fazlasını kazanma şansı sunabilir. Artık başarılarınla parlama zamanı!

Sırada aşktan haberler! Aman dikkat, Merkür ve Mars'ın enerjisi altında, duygularını geri plana atma eğiliminde olabilirsin. Lakin birisi var ki güçlü ve enerjik taraflarına fazlasıyla hayran bir şekilde seni izliyor. Hatta belki de küçük bir mesaj, romantik bir ilk adım ya da tatlı bir sözle ilişkinin dinamiğini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Bu kişi partnerinse kendini ona bırak. Tabii eğer bir yabancı ise önce izle, güvenirsen duygularını geri planda tutmaktan vazgeç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…