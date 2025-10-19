Sevgili Başak, bugün gökyüzündeki Merkür ile Mars kavuşumu, iş hayatındaki enerjini ve tempoyu adeta turbo seviyeye çıkarıyor. Bu durum, senin gibi disiplinli ve çalışkan bir Başak burcu için oldukça heyecan verici olabilir. Ancak, bu yoğun enerji akışı, aynı anda birçok işi düşünmeni ve hatta belki de birkaçını aynı anda yapmanı gerektirebilir. Bu durum, omuzlarında bir ağırlık hissetmene neden olabilir, sanki tüm dünyanın yükü senin üzerindeymiş gibi hissedebilirsin.

Bu süreçte fizyolojik olarak gerilme eğiliminde olabilirsin. Yani, sadece zihinsel değil, fiziksel olarak da bir gerginlik hissedebilirsin. Bu nedenle, bedenini esnetmek ve rahatlatmak bu dönemde çok önemli hale geliyor. Unutma, bu sadece fiziksel bir rahatlama değil, aynı zamanda duygusal bir rahatlama da sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…