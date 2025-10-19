Sevgili Koç, bugün seni bekleyen bir gökyüzü olayı var! Merkür ve Mars'ın kozmik dansı, ev ve iç huzur alanında seni etkileyecek. Bu Güneş sistemi buluşması, uyku düzenin üzerinde belirleyici bir rol oynayacak.

Biliyoruz ki, Koç burçları genellikle enerjik ve hareketli olurlar. Ancak bugün, aşırı düşünmek gece uykunu kaçırabilir. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Yani, bugün kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekecek.

Biraz sakinleştirici ritüellerle gününü sonlandırmaya ne dersin? Belki bir sıcak duş alabilir ya da loş bir ışıkta biraz rahatlayabilirsin. Bu tür ritüeller, sinir sistemini rahatlatmaya yardımcı olur ve daha huzurlu bir uyku sağlar. Düşüncelerini yumuşatmayı da denemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…