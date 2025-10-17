onedio
18 Ekim Cumartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Koç Burcu
18 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Özellikle enerji seviyelerini yakından takip etmen gereken bir gün olduğunu söyleyebiliriz. İçindeki enerji dalgalanmaları, bir çeşitli haller arasında gidip gelme hali, bugün seni biraz zorlayabilir.

Baş bölgen, özellikle de alnın ve şakakların olduğu bölge, bugün biraz daha hassas olabilir. Hani o aniden gelen, nereden çıktığı belirsiz bir yorgunluk hissi var ya, işte onu hissedebilirsin. Belki de bir anda gerilim hissi kaplayabilir seni. Bu durumda panik yapma, bu enerji dalgalanmaları tamamen normal. Belki de bedenin artık dinlenmen gerektiğini işaret ediyor. Hadi hafta sonu için biraz durul! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

