Sevgili Koç, bugün hayatın seni biraz daha zorlayacağı bir atmosferle karşı karşıya kalabilirsin. Güneş ve Chiron'un astrolojik bir karşıtlık oluşturduğu bu dönem, sana bir tür sınav gibi gelebilir. Belki de uzun zamandır içinde sakladığın, belki de kendine dahi kabul ettirmekten kaçındığın bir güvensizlik, iş hayatında en beklenmedik bir anda kendini gösterebilir. Ama hey, sakın endişelenme! Bu durum aslında, içindeki cesaretin farkına varman için mükemmel bir fırsat olabilir.

Hatta, belki de hiç olmadığı kadar birine ya da bir şeye kendini kanıtlama isteği duyabilirsin. Bu arzu, Chiron'un enerjisinden güç alacak ve senin için sadece bir kendini ispat etme çabasından çok daha fazlasını ifade edecek. Cesaretini topla ve bu süreci, kendi değerini anlama ve kabullenme yolculuğu olarak gör. İş planlarını yeniden düşünme ve stratejilerini gözden geçirme zamanı geldi. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…