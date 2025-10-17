onedio
18 Ekim Cumartesi Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu
18 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Güneş ile Chiron arasında bir karşıtlık yaşanacak ve bu durum, özellikle ilişkilerin üzerinde büyük bir etki yaratacak. İlişkide dürüstlük, bugün senin en güçlü kalkanın olacak. Belki de farkında dahi olmadığın, partnerinle arandaki minik bir kırgınlık bugün kendini gösterecek. Ancak endişelenme, çünkü doğru kelimelerle bu durumu çözüp ilişkini yeniden sıcak ve samimi bir hale getirebileceğin bir gün olacak.

Eğer bekarsan ve kalbini koruma altına aldığını düşünüyorsan, belki de bugün biraz daha rahat bırakmalısın. Aşk söz konusu olduğunda, şifa genellikle açıklıkta ve dürüstlükte saklıdır. Belki de bugün, kalbinin kapılarını biraz daha açman gereken bir gün olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

