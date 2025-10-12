Sevgili Koç, bugün aşk hayatında beklenmedik iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Eski bir aşkın hiç planda olmayan bir şekilde hayatına geri dönüş yapması ya da mevcut ilişkinde partnerinin senden daha fazla ilgi ve sevgi beklemesi dengeleri bozabilir. Bu durum, ilişkinde küçük çaplı anlaşmazlıklara yol açabilir. Ancak unutma, açık ve dürüst bir iletişim her türlü sorunu çözebilir.

Eğer bekarsan, yeni biriyle tanışma fırsatı da seni bekliyor olabilir. Belki de bu yeni tanışma, haftanın ilk günlerine biraz heyecan ve sürpriz katacak. Bu hafta senin için hem hareketli hem de dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Her halükarda bu haftaya aşk dolu ve heyecanlı bir başlangıç yapacağın ise aşikar! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…