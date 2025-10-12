Sevgili Koç, bu haftaya Pazartesi sendromuyla ya da iş yerindeki hızlı tempoya kapılarak başlayabilirsin. İşlerin birikmiş gibi görünebilir, projeler üst üste yığılmış olabilir... Sen ise kendi başına tüm sorumlulukları üstlenme eğiliminde olabilirsin. Bu durum, kısa vadede biraz stres yaratmış olabilir ama merak etme, senin dinamizmin ve pratik zekanınla bu işlerin üstesinden geleceksin. İş arkadaşlarınla aranda biraz gerginlik olabilir ama sabırlı kalırsan, bu gerginliği çözebilir ve fark yaratabilirsin.

Cüzdanında ise beklenmedik bir masraf belirebilir. Küçük bir yatırım veya ödeme, planlarını biraz zorlayabilir. Ancak yaratıcı çözümlerle bu durumu dengeleyebilirsin. Karar alırken acele etme, bugün bir adım atıp detayları ilerleyen günlerde netleştirmek daha doğru olacak.

Aşk hayatında ise biraz karmaşa söz konusu. Eski bir tanıdığın gündeme gelmiş olabilir veya eğer bir ilişkin varsa, partnerin senden daha fazla ilgi bekleyebilir. Bu süreçte ise küçük anlaşmazlıklar yaşanabilir ama açık iletişimle tüm bu sorunları çözebilirsin. Tabii eğer bekarsan, yeni bir tanışma ile hafta başını sürprizlerle karşılayabilir. Bu hafta senin için hem hareketli hem de heyecan verici olacak gibi görünüyor! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…