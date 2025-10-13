onedio
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Salı günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs, Terazi burcuna adım atıyor ve bu geçiş, sana bedenini daha derin bir şekilde anlama fırsatı sunuyor. Sıradan bir fitness rutini yerine, bedeninle zihnin arasındaki ince ve karmaşık bağı keşfetmeye ne dersin?

Hayatın hızlı temposunda, bedeninden gelen ince sinyalleri genellikle göz ardı ediyorsun. Ancak bugün, Venüs’ün etkisiyle, bedeninin fısıldadığı bu küçük ipuçlarını daha net bir şekilde duyabilirsin. Stres ve gerilimi bastırmak yerine, onları zarif bir balerin gibi yönetmeyi öğren. Gününü ağırlık kaldırarak geçirmek yerine, doğayla iç içe bir yürüyüşe çıkmayı düşün. Böylece hem zihnin hem de bedenin rahat bir nefes alabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

