Koç Burcu right-white
10 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2025 - 18:04

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün enerjik ve her an harekete geçmeye hazır ruhun dinginleşiyor. Görünen o ki Ay'ın hareketliliği bu kez 'Biraz daha dayanırım' diyerek geçiştirdiğin o küçük ağrıları daha da görünür kılıyor. Dikkate alınmadığın sorunlar büyüyor ve seni açıkça durmaya davet ediyor. 

Her ne kadar hızlı yaşamak senin doğanda olsa da bugün biraz yavaşlamak ve nefes almayı öğrenmek düşündüğünden çok daha önemli hale gelecek. Nefes egzersizleri, hem zihnin hem de bedenin için harika bir denge unsuru olacak. Bir de, biraz mide hassasiyetinden bahsetmek gerek. Özellikle kahve tüketimine dikkat etmen gerekiyor. Hatta, bugün biraz daha su içmeye ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

