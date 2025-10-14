onedio
15 Ekim Çarşamba Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
15 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün seni biraz daha duygusal ve sezgisel bir hava bekliyor. Venüs ve Plüton'un mükemmel uyumlu Üçgeni, iç dünyanın derinliklerinden gelen sinyalleri daha net algılamanı sağlıyor. Bu süreçte, göğüs ve karın bölgende hafif bir baskı hissi yaşayabilirsin.

İşte tam da bu yüzden, bugün kendine biraz daha fazla zaman ayırmanı öneriyoruz. Bedeninin sesine kulak ver, derin bir nefes al ve hafifçe esne. Bu basit eylemler, hem bedenini rahatlatacak hem de gün boyu enerjini dengede tutmana yardımcı olacak. Unutma, enerjin sabah ile akşam arasında farklı dalgalanabilir. Bu dalgalanmaları gözlemlemek ve onlara göre hareket etmek oldukça önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

