Sevgili Başak, bu Pazar günü biraz daha özel kılmak için küçük değişiklikler yapabilirsin. Güne enerjik başlamak için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hafif bir esneme rutini yapmayı deneyebilirsin. Bu, hem bedenini hem de zihnin uyanmasına yardımcı olacak.

Günün ortasında, belki de öğle yemeği arasında, kısa bir yürüyüşe çıkabilirsin. Bu, hem enerjini yükseltecek hem de günlük stresini bir nebze olsun azaltacak. Ayrıca, bir fincan bitki çayı ile kendine bir mola verebilirsin. Bitki çayının rahatlatıcı etkisi, günün geri kalanında daha dengeli ve huzurlu hissetmene yardımcı olacak.

Zihnini temizlemek ve düşüncelerini organize etmek için biraz yazı yazmayı deneyebilirsin. Belki de uzun zamandır ilgilenmek istediğin bir hobiye vakit ayırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…