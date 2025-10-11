Sevgili Başak, bugün senin için iş hayatında ortaklıklar ve iş birliklerinin ön plana çıktığı bir gün olacak. Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlık, iş ortağının veya partnerinin duygusal tepkiler göstermesine yol açabilir. İşte bu durumda mantığınla hareket ederek dengenin korunmasını sağlamak zorundasın.

Tabii bir anlaşma yapmadan önce, detayları dikkatle ve tekrar tekrar gözden geçirmen de gerekebilir. Zira bugün dikkatinden kaçıran küçük bir madde, ileride başını ağrıtabilir. Bu nedenle her şeyi her zamanki gibi titizlikle kontrol etmende fayda var. Gözünü dört aç ve her bir detayı inceleyerek son imzayı atmak için pazartesi gününü bekle!

Aşk hayatına geldiğimizde ise hayal ve gerçeklik arasındaki ince çizgiye dikkat çekmek istiyoruz. Zira bu aralar partnerin, beklentilerini net bir şekilde ifade etmeyebilir. Bu durumda senin kafanı karıştırabilir. Kontrol etme arzun, ilişkinde gerilime neden olabilir. Öte yandan eğer bekarsan, duygusal çekimi oldukça güçlü bir yakınlaşmanın heyecanı seni sarabilir. Kalbin hemen atlamak isterken, aklın daha temkinli olmanı söylüyorsa, bu durumda dikkatli olmanda gerektiğini unutmamalısın. Hadi bu aşkı zamana bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…