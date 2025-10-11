Sevgili Başak, bugün seninle biraz hayal dünyası ve gerçeklik arasındaki o hassas denge hakkında konuşmak istiyoruz. Evet, bazen bu ikisi arasındaki çizgi o kadar ince olabiliyor ki hangi tarafın hangisi olduğunu anlamakta zorlanabiliyor, değil mi? İşte bugün Venüs ile Neptün arasında yaşanan karşıtlık, tam da bu karmaşık durumu daha da belirgin hale getirebilir.

Şimdi yanında olan kişi ya da belki de partnerin, beklentilerini net bir şekilde ifade etmekte zorlanabilir. Bu durum, kafanın içindeki düşünceleri biraz karıştırabilir, belki de biraz endişelenebilirsin. Ancak unutma ki, her zaman kontrol etme arzun, ilişkinde gereksiz bir gerilime yol açabilir. Bazen akışına bırakmak gerekiyor.

Öte yandan, eğer bekarsan ve kalbinde biri için duygusal bir çekim hissediyorsan, bu durum seni oldukça etkileyebilir. Belki de bir yakınlaşmanın heyecanı tüm vücudunu saracak ve kalbin hızla atacak. Ancak aklın, bu durumda daha temkinli olman gerektiğini fısıldıyorsa, bu uyarıyı görmezden gelmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…