7 Ekim Salı Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında tutkunun kıvılcımları adeta havada uçuşacak. Yüreğindeki alev yükseklerde yanacak ve bu enerjiyi sevdiklerinle paylaşma arzusu içinde olacaksın. Ancak bu yoğun tutku enerjisi biraz kıskançlık ve sahiplenme hislerini de beraberinde getirebilir. Bu durumda, sevdiğin kişi üzerinde fazla baskı kurmaktan kaçınman gerekiyor. Unutma ki, aşkta en önemli şey özgürlüktür. Karşındaki insanı özgür bıraktığında, o seni kendi isteğiyle seçecek ve bu, ilişkinin kalitesini kat ve kat artıracaktır.

Gökyüzünün bugünkü hali, Koç Dolunayı'nın etkisiyle, hayatındaki tüm taşların yerli yerine oturacağını da işaret ediyor. Artık aşkta belirsizliklerin yerini netlikler alacak. Bu süreçte, kendine güvenmeyi ve akışa kapılmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…