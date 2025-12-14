onedio
Başak Burcu
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları



Sevgili Başak, bu hafta kariyer hayatında adeta bir yıldız gibi parlamaya hazırsın. Mars'ın Oğlak burcunda olması, yeteneklerini sergileme ve öne çıkma isteğini artırıyor. Haftanın başında kendini enerjik ve üretken hissedeceksin. Bu enerji, hazırladığın bir sunum, proje veya planla yöneticilerin dikkatini çekmene de yardımcı olabilir. Tam da bu yüzden, inisiyatif alman ve riskten kaçınmaman gereken bir dönemdesin! 

Haftanın ortasında ise Güneş ile Chiron üçgeni finansal endişelerini hafifletecek bir etki getiriyor. Ortak gelirler, beklediğin bir ödeme, vergi veya yatırım planları konusunda beklediğin bir kolaylık veya çözüme pek yakınsın. Ayrıca, Kış Gün Dönümü'nün enerjisi ile hobilerinden kazanç elde etme veya yeteneklerini profesyonelleştirme isteğin de güçlenecektir. Artık bir an önce kendini göstermelisin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu hafta sıcaklık, kalıcılık ve sadakat hakim olacak. Güneş’in Oğlak enerjisi, romantizmi daha ayakları yere basan, uzun soluklu bir alana çekiyor. Şimdi ilişkiye bakış açın da değişebilir, partnerinle sadece eğlenceli değil, aynı zamanda derin bağlar da kurmak isteyebilirsin. Belki de hiç aklında yokken onunla bir gelecek inşa etmeyi düşünmeye başlayabilirsin. Ama eğer bekarsan, yüzeysel değil, derin ve kalıcı bir ilişki için sınırları zorlayabilirsin. Dikkatli ol, bu hedefin seni yanlış kişiye yakınlaştırabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

