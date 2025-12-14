Sevgili Başak, bu hafta Gökyüzündeki hareketlilik senin enerjini ve genel sağlık durumunu etkileyecek. Zira Mars'ın Oğlak burcundaki enerjisi, bedensel dayanıklılığını artıracak ve genel kondisyonunu yükseltecek. Ancak her şeyin bir bedeli olduğu gibi, bu enerji de bir bedel talep edecek. Eklemlerinde ve alt beden bölgelerinde (dizler, bilekler) baskı hissedebilirsin. Bu durum, spor yaparken veya ağır yük kaldırırken daha belirgin hale gelebilir.

Bu nedenle, bu hafta spor rutinlerine ekstra dikkat etmeli ve uzmanlarla çalışmayı tercih etmelisin. Tabii hareket etmeye devam da etmelisin. Sadece bedensel dayanıklılığına aşırı güvenerek fevri hareket etmemen gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…