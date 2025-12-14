Sevgili Koç, bu hafta Mars'ın Oğlak burcunda konumlanması, kas ve iskelet sistemin üzerinde yoğun bir etki yaratıyor. Özellikle bel, diz ve diz altı bölgelerini aşırı zorlamaktan kaçınman gerekiyor. Bunun yerine, vücudunun direncini artırmak ve olası sorunları önlemek için düzenli esneme ve kontrollü egzersizlere yönelmen oldukça önemli.

Peki, bu hafta neden kendine yeni bir düzen oluşturmaya odaklanmıyorsun? Belki de zararlı alışkanlıklardan kurtulmak, yeni ve sağlıklı bir yaşam tarzı inşa etmek için bu süreç iyi bir fırsat olabilir. Hafta içerisinde kendine daha fazla zaman ayırabilir, sağlıklı beslenme için mutfağa girebilirsin belki de! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…