Sevgili Koç, bu hafta Güneş ile Chiron'un muhteşem üçgeni, yaralarını sarmak için adeta bir ilaç gibi... Geçmişin tozlu sayfalarından süzülen tüm kırgınlıklar, anlaşmazlıklar adeta bir pamuk gibi yumuşatıyor. Partnerinle arandaki buzlar, sanki bahar Güneş'i altında eriyip gidiyor. İçten ve şifalandırıcı konuşmaların kapısı sonuna kadar açılıyor, belki de uzun zamandır beklediğin o derin sohbetlerin tam zamanı!

Ama eğer bekarsan, bu hafta sana bir sürpriz yapabilir. Yaralarını anlayacak, şefkatli bir yüreği olan ve sana derin bir güven hissi verecek biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Belki de bu kişi tam da senin ruh eşin olabilir, kim bilir? Kalbindeki boşlukları dolduracak, sana aşkın en güzel haliyle sarılacak biri... Tam da sana göre bir aşk, şimdi seni kendine çekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…