Sevgili Koç, bu hafta senin için adeta bir enerji patlamasıyla başlayacak! Mars'ın Oğlak burcuna geçişiyle beraber, kariyerindeki ışığın daha da parlamaya başlayacak. Bu hafta senin sahne almanın tam zamanı. Haftanın ilk günlerinde sorumluluklarının artmasıyla birlikte, hızlı bir tempoda ilerleyeceksin. Fakat bu yoğun enerji seni yıldırmak yerine, daha da güçlü ve cesur bir hale getirecek.

Bu dönemde, disiplinli ve detaycı bir tutum sergilemenin önemi de katlanarak artacak. Öyle ki, hafta ortasında büyük bir hatayı fark edip tüm süreci kurtarman bile olası. Güneş'in Satürn karesinin rekabeti artırmasına rağmen, seni geride bırakmayacak. Rakiplerine karşı hazır mısın? Çünkü biz, senin stratejik ve planlı bir şekilde ilerlemenin yolunu çoktan bulduğuna inanıyoruz. Hatta açıkça söylemeliyiz ki bu hafta senin haftan Koç, sahneyi sallamaya hazır ol! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…