Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.
Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?
İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları
Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın