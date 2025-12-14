Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, kariyer hayatında seni adeta sahneye çıkaracak. Tam da bu yüzden, haftanın ilk günlerinde sorumluluklarının birden artmasıyla birlikte yoğun bir temponun içinde bulacaksın kendini. Bu enerji ise seni zora sokmak yerine, güçlendirecek ve cesaretlendirecek.

Tabii bu süreçte disiplinli ve detaycı bir tutumunun önemi artıyor. Zira, hafta ortasında büyük bir hatayı fark edip tüm süreci kurtarman da mümkün. Hatta Güneş'in Satürn karesi bu noktada, rekabeti artırsa da seni geride bırakmayacak. Rakiplerine karşı çoktan hazır olduğunu hissediyor musun? Şimdiden stratejik ve planlı bir şekilde ilerlemenin yolunu bulduğuna eminiz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni adeta yaraları sarıyor... Geçmişten gelen tüm kırgınlıklar ve anlaşmazlıklar yumuşuyor, partnerinle arandaki buzları eritecek derin ve şifalandırıcı konuşmalar söz konusu oluyor. Ama eğer bekarsan, kalbindeki boşlukları dolduracak, yaralarını anlayan, şefkatli ve sana derin bir güven verecek biriyle tanışma ihtimalin bu hafta çok yüksek. Tam da sana göre bir aşk yakana yapışmak üzere! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…