15 Aralık - 21 Aralık Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi, kariyer hayatında seni adeta sahneye çıkaracak. Tam da bu yüzden, haftanın ilk günlerinde sorumluluklarının birden artmasıyla birlikte yoğun bir temponun içinde bulacaksın kendini. Bu enerji ise seni zora sokmak yerine, güçlendirecek ve cesaretlendirecek. 

Tabii bu süreçte disiplinli ve detaycı bir tutumunun önemi artıyor. Zira, hafta ortasında büyük bir hatayı fark edip tüm süreci kurtarman da mümkün. Hatta Güneş'in Satürn karesi bu noktada, rekabeti artırsa da seni geride bırakmayacak. Rakiplerine karşı çoktan hazır olduğunu hissediyor musun? Şimdiden stratejik ve planlı bir şekilde ilerlemenin yolunu bulduğuna eminiz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni adeta yaraları sarıyor... Geçmişten gelen tüm kırgınlıklar ve anlaşmazlıklar yumuşuyor, partnerinle arandaki buzları eritecek derin ve şifalandırıcı konuşmalar söz konusu oluyor. Ama eğer bekarsan, kalbindeki boşlukları dolduracak, yaralarını anlayan, şefkatli ve sana derin bir güven verecek biriyle tanışma ihtimalin bu hafta çok yüksek. Tam da sana göre bir aşk yakana yapışmak üzere! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

