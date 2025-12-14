Sevgili Başak, bu hafta aşk hayatında bir yaz günü sıcaklığı kadar iç ısıtan, bir kış gecesi kadar samimi duygularla dolu bir döneme giriyorsun. Güneş’in Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, romantizm adına yaşayacağın deneyimler, daha gerçekçi, daha ayakları yere basan ve uzun soluklu bir hale bürünecek.

Bu dönemde, ilişkine olan bakış açın da bir değişime uğrayabilir. Partnerinle geçirdiğin eğlenceli anların yanı sıra, onunla daha derin, daha anlamlı bağlar kurmayı arzulayabilirsin. Belki de hiç aklında yokken, onunla birlikte bir gelecek tasarlamaya, ortak hayaller kurmaya başlayabilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, bu dönemde yüzeysel ilişkilerden çok, derin ve kalıcı bir aşkı arzulayabilirsin. Ancak dikkatli olmalısın, bu hedefin seni yanlış kişiye ya da yanlış bir ilişkiye sürüklemesine izin vermemelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…