Sevgili Başak, bu hafta kariyer hayatında esas kişi olmaya hazırsın! Çünkü Mars'ın Oğlak burcunda konumlanması, içindeki yetenekleri sergileme ve sahneyi tamamen kaplama isteğini adeta körüklüyor. Şimdi, kendini enerji dolu ve üretken hissetmeye başlayacaksın. Bu enerji, hazırlamış olduğun bir sunum, belki bir proje veya belki de bir plan ile yöneticilerin dikkatini çekmene ve onları etkilemene yardımcı olabilir. Bu yüzden, tam da bu dönemde inisiyatif alman ve risklerden kaçınmaman gerekiyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş ile Chiron'un oluşturduğu üçgen, finansal endişelerini hafifletecek bir etki getiriyor. Ortak gelirler, belki beklediğin bir ödeme, belki vergi veya belki de yatırım planları konusunda beklediğin bir kolaylık veya çözüme çok yaklaştığını hissedebilirsin. Ayrıca, Kış Gün Dönümü'nün enerjisi ile hobilerinden kazanç elde etme veya yeteneklerini profesyonelleştirme isteğin de güçlenecektir. Artık bir an önce kendini göstermeli ve sahnede parlamalısın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…