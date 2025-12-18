2025'te Sosyal Medyada Viral Olan Yemek Tarifleri: Hepsi Birbirinden Leziz!

2025 senesinin en çok konuşulan tarifi hiç şüphesiz Spoonful tatlısı oldu. Google'ın bu seneye dair arama verilerinde de en çok spoonful tarifi arandığı ortaya çıktı!

O zaman hala denemeyenler ya da yeniden denemek isteyenler için spoonful tarifi verelim;

Spoonful (Kaşık Tatlısı) Tarifi

Malzemeler

Tabanı için:

3-4 dilim kakaolu kek

Kreması (Muhallebisi) için:

2,5 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin

1 kutu sıvı krema (200 ml)

Üzeri için:

160 gram bitter veya sütlü çikolata

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Opsiyonel: Çikolata parçaları veya Antep fıstığı

Nasıl Yapılır?