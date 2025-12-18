onedio
Yemek
Yemek
2025'te Sosyal Medyada Viral Olan Yemek Tarifleri: Hepsi Birbirinden Leziz!

2025'te Sosyal Medyada Viral Olan Yemek Tarifleri: Hepsi Birbirinden Leziz!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 10:57

Koca bir seneyi daha geride bırakırken en çok sevdiğimiz şeylerden biri hiç şüphesiz yılımızın özetine bakmak. Bu yıl en çok dinlediğimiz şarkılar, en çok izlediğimiz diziler, en çok okuduğumuz kitaplar ve elbette en çok denediğimiz tarifler! Sosyal medya sağ olsun, artık adım başı bir yemek, tatlı tarifine denk geliyorsunuz. Bu tariflerden bazıları viral oluyor ve o seneye damgasını vurmayı başarıyor. 2025 de tam olarak öyle bir yıldı ve birbirinden leziz tarifler gündemimizde yer aldı.

İşte 2025'te sosyal medyada viral olan yemek ve tatlı tarifleri!

Spoonful (Kaşık) Tatlısı

Spoonful (Kaşık) Tatlısı

2025 senesinin en çok konuşulan tarifi hiç şüphesiz Spoonful tatlısı oldu. Google'ın bu seneye dair arama verilerinde de en çok spoonful tarifi arandığı ortaya çıktı! 

O zaman hala denemeyenler ya da yeniden denemek isteyenler için spoonful tarifi verelim;

Spoonful (Kaşık Tatlısı) Tarifi

Malzemeler

Tabanı için:

  • 3-4 dilim kakaolu kek 

Kreması (Muhallebisi) için:

  • 2,5 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı nişasta

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 paket vanilin

  • 1 kutu sıvı krema (200 ml)

Üzeri için:

  • 160 gram bitter veya sütlü çikolata

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Opsiyonel: Çikolata parçaları veya Antep fıstığı

Nasıl Yapılır?

  • Tabanı Hazırlayın: Servis yapacağınız geniş bir kabın veya borcamın tabanına kakaolu kekleri ufalayın. Üzerine hafifçe bastırarak düzgün bir zemin oluşturun.

  • Kremayı Pişirin: Bir tencereye süt, toz şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını alın. Topaklanmaması için ocağın altını açmadan önce iyice çırpın.

  • Kıvam Alana Kadar Karıştırın: Ocağı açın ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın.

  • Tereyağı ve Vanilya Eklemesi: Sıcak muhallebiye tereyağı ve vanilini ekleyip, yağ eriyene kadar karıştırın. Muhallebiyi ara ara karıştırarak oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

  • Krema ile Çırpın: Muhallebi soğuduktan sonra içerisine 1 kutu sıvı kremayı ilave edin. Mikser yardımıyla 4-5 dakika boyunca pürüzsüz ve ipeksi bir kıvam alana kadar yüksek devirde çırpın.

  • Birleştirme: Hazırladığınız bu ipeksi kremayı tabandaki keklerin üzerine yayın ve üzerini bir spatula ile düzeltin.

  • Çikolata Katmanını Hazırlayın: Çikolatayı benmari usulü (veya mikrodalgada) eritin. İçine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırın (bu, çikolatanın daha parlak olmasını ve kaşığı daldırdığınızda daha kolay kırılmasını sağlar).

  • Son Dokunuş: Eriyen çikolatayı kremanın üzerine her yerine gelecek şekilde dökün. Üzerini isteğe göre çikolata parçalarıyla süsleyebilirsiniz.

  • Dinlendirme: Tatlıyı buzdolabında en az 3-4 saat, vaktiniz varsa bir gece boyunca dinlendirin.

Kağıtta Et Döner

Kağıtta Et Döner

Google trendslere girmemiş olsa da eminiz hepimiz bu tarifi gördük. Sosyal medyada pek çok kişinin denediği kağıtta et döner tarifi bu senenin en popüler tarifleri arasında. 

Buyurunuz, denemek isteyenler için kağıtta et döner tarifi;

Kağıtta Et Döner Tarifi

  • 400 gram kıyma(2 defa çektirin)

  • 1yemek kaşığı galeta unu

  • 1/4çay bardağı su

  • 1 adet rendelenmiş soğan(ince rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı

  • Yağlı kağıtta kıymadan döner için malzemeleri iyice yoğurun. Zamanınız varsa dinlendirin, yoksa hemen başlayabilirsiniz.

  • Dörde bölün. 2 yağlı kağıt arasında merdane ile açın.

  • Üstteki kağıdı alarak sarın.

  • 220 derecede 25-30 dakika pişirin. Yağlı kağıdı alın ve isteğe bağlı biraz daha kızartın. Ortalama 5 dakika kadar.

  • Ekmek arası, dürüm, İskender veya pilav üstü servis yapabilirsiniz. Yağlı kağıtta kıymadan döner hazır. Afiyet olsun.

Kaburga Mısır

Kaburga Mısır

Bu sene en çok konuşulan tariflerden biri de hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık olan kaburga mısırdı. Kaburga mısırı airfryerda kolayca hazırlayabilirsiniz!

Kaburga Mısır Tarifi

Malzemeler

  • 4 adet taze süt mısır (Çiğ olması önemli)

  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kuru kekik

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Servis için (Acılı Mayonez Sos):

  • 3 yemek kaşığı mayonez

  • 1 tatlı kaşığı sriracha (veya herhangi bir acı sos)

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • Üzerine: Taze nane veya maydanoz

Nasıl Yapılır?

  • Mısırları Hazırlayın (En Kritik Adım): Mısırların kabuklarını ve püsküllerini temizleyin. Bir mısırı önce enine ikiye bölün. Ardından her bir parçayı dik olarak tezgaha koyun ve bıçakla dikkatlice ortadan ikiye, sonra tekrar ikiye bölün. Bir tam mısırdan 8 adet uzun 'kaburga' dilimi elde etmelisiniz. Dikkat: Mısır koçanı sert olduğu için keserken elinize çok dikkat edin, keskin ve sağlam bir bıçak kullanın.

  • Sosu Hazırlayın: Bir kasede sıvı yağ, toz kırmızı biber, sarımsak tozu, tuz, kekik ve karabiberi güzelce karıştırın.

  • Mısırları Soslayın: Hazırladığınız baharatlı yağı bir fırça yardımıyla mısır dilimlerinin her yerine (özellikle taneli kısımlara) bolca sürün.

  • Pişirme İşlemi:

  • - Fırında: Yağlı kağıt serili tepsiye mısırları dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Mısırlar piştikçe koçanları hafifçe kıvrılarak kaburga şeklini alacaktır.

  • - Airfryer'da: 200 derecede 15-20 dakika kontrollü şekilde pişirebilirsiniz.

  • Sosla Buluşturun: Mısırlar fırındayken mayonez, acı sos ve sarımsağı karıştırarak servis sosunu hazırlayın.

  • Servis: Fırından çıkan sıcak ve kıvrılmış mısırları servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış taze yeşillikler serpin ve hazırladığınız acılı mayonez ile sıcak servis yapın.

Soğan Dolması

Soğan Dolması

Dolmayı muhtemelen sevmeyen yoktur. Peki ya soğan dolması denediniz mi? Soğanın piştiğinde ortaya çıkan o tatlı lezzeti dolma harcına çok yakışıyor!

Soğan Dolması Tarifi

Malzemeler

  • 4-5 adet büyük boy kuru soğan (Mümkünse uzun yapılı soğanlar)

  • Haşlamak için: Su ve 2 yemek kaşığı sirke

İç Harcı İçin:

  • 250 gram orta yağlı dana kıyma

  • 1 su bardağı pirinç (yıkanmış)

  • 1 adet rendelenmiş soğan (haşladığınız soğanların iç kısımlarını da kullanabilirsiniz)

  • 2 diş ezilmiş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • Baharatlar: Tuz, karabiber, kuru nane, pul biber ve olmazsa olmaz sumak.

Sosu İçin:

  • 1,5 su bardağı sıcak su

  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

  • Soğanları Hazırlayın: Soğanların kabuklarını soyun. Her bir soğana, tepesinden tabanına doğru bıçakla derin bir kesik atın (soğanın merkezine kadar ulaşsın ama soğanı ikiye bölmeyin).

  • Haşlama: Bir tencerede su ve sirkeyi kaynatın. Soğanları içine atıp yaklaşık 10-15 dakika haşlayın. Soğanlar hafif yumuşayıp katmanları birbirinden kolayca ayrılacak hale gelmelidir.

  • Katmanlara Ayırma: Haşlanan soğanları süzün ve soğuk suya tutun. Kesiğin olduğu yerden parmağınızla bastırarak soğan katmanlarını (yapraklarını) tek tek birbirinden ayırın.

  • İç Harcı Hazırlayın: Geniş bir kapta kıyma, pirinç, salçalar, ince kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, nar ekşisi ve tüm baharatları güzelce yoğurun.

  • Doldurma: Ayırdığınız her bir soğan yaprağının uç kısmına hazırladığınız harçtan bir tatlı kaşığı kadar koyun ve rulo şeklinde sarın.

  • Dizme: Hazırladığınız dolmaları, açılmamaları için birleşme yerleri alta gelecek şekilde tencereye yan yana dizin.

  • Pişirme: Sos malzemelerini (su, nar ekşisi, yağ) karıştırıp dolmaların üzerinde gezdirin. Dolmaların üzerine bir tabak kapatarak önce yüksek ateşte, kaynamaya başlayınca en kısık ateşte pirinçler yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Limonlu Tatlı

Limonlu Tatlı

Yaz aylarında serinlemek için tercih edebileceğiniz bu tatlı, artık yılların eskitemediği bir lezzet oldu. Limon tatlısı, 2025 yazında da sosyal medyamızı resmen esir aldı! İşte hala denemeyenler için limon tatlısı tarifi;Limon Tatlısı Tarifi

  • 4 adet limon

  • 1su bardağı şeker(3 parmak eksik)

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket krema

  • 1 tatlı kaşığı nişasta

Yapılışı

  • Öncelikle limonları ortadan ikiye keselim ve bir tatlı kaşığı yardımı ile içini alalım.

  • Limon içlerini süzgece koyalım, kaşık veya dilerseniz eliniz ile ezip suyunu çıkaralım.

  • Çıkan limon suyuna sırasıyla krema, vanilin, nişasta, isteğe bağlı limon kabuğu rendesi ekleyip karıştıralım. Nişastanın iyice karıştığından emin olduktan sonra ocağa alalım ve tekrar kıvam alana kadar hızlı hızlı karıştıralım.

  • Fokurdayınca kapatalım ve sıcakken limon çanaklarımızın içine dökelim. Dilediğiniz gibi şekerlemeler veya nane ile süsleyebilirsiniz.

  • Buzdolabına koyalım dinlendikçe kıvamı harika olan limon tatlımız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun, yorum bırakmayı unutmayın.

Mevlana Çorbası

Mevlana Çorbası

Tam da kış aylarında ihtiyacımız olan sıcaklığı veren Mevlana Çorbası, bu senenin en popüler tarifleri arasında!

Mevlana Çorbası Tarifi

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

  • 2 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı

  • Mevlana çorbası için 2 adet tavuk göğsünü haşlayın. Ardından suyunu kenara ayırarak tavuğunuzu didikleyin.

  • 1 yemek kaşığı unu ve 1 yemek kaşığı tereyağını bir tencereye alın.

  • Kokusu iyice çıkıp rengi dönene kadar kavurun.

  • Ardından 1 yemek kaşığı salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin.

  • 1,5 su bardağı tavuk suyunu, 2 su bardağı sıcak suyu (kıvama göre arttırabilirsiniz) ekleyerek pişmeye bırakın. Pişerken sürekli karıştırmayı unutmayın.

  • Son olarak didiklenmiş tavukları ve 1 çay kaşığı tuzu ve 1/2 çay kaşığı karabiberi de ilave ederek altını kapatın. Mevlana çorbası hazır. Afiyet olsun.

Karpuz Pizza

Karpuz Pizza

Yine yaz aylarının vazgeçilmez bir tarifiyle karşılaştık. Karpuz peynir lezzetini bir tık öteye taşıyan bu tarifte dilediğiniz kadar özgür olabilirsiniz. Öncelikle yuvarlak dilimlediğiniz karpuzları daha sonra üçgen dilimler haline getirip pizza şekli verin. 

Ardından üzerine koymak istediğiniz malzemeler size kalmış. Sosyal medyada en çok tavsiye edilen ürünler ise muz, yaban mersini ve maydonoz!

Labneli Ispanaklı Yeşil Poğaça

Labneli Ispanaklı Yeşil Poğaça

Rengiyle iştahımızı kabartan ıspanaklı yeşil poğaça bu sene denemeniz gereken tarifler arasında!

Labneli Ispanaklı Yeşil Poğaça Tarifi

Malzemeler

  • 1 su bardağı dondurulmuş ıspanak(taze için 1/2 bağ)

  • 1/2 bağ fesleğen yaprağı

  • 4 su bardağı un

  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı

  • 1 adet yumurta akı

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 tepeleme çay kaşığı tuz

  • 1 paket kabartma tozu

  • 80 mililitre krema(1/2 su bardağından 1 parmak az)

Labneli Yeşil Poğaça İç Dolgusu İçin:

  • 450 gram labne

Yapılışı

  • Labneli yeşil poğaça için 450 gram labne peynirini sıkma poşetine aktarıp, buzdolabında bekletin. Fırını 180 derecede, fansız ayarda ısıtın.

  • Ispanak ve taze fesleğenleri püre haline gelene kadar rondodan geçirin.

  • Geniş bir kasede 4 su bardağı un, 100 gram tereyağı, 1 adet yumurta akı, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tepeleme çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, fesleğenli ıspanak püresi ve 80 ml kremayı ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamur kıvamına göre; fazla kuru olursa krema, ele yapışan kıvamdaysa kontrollü olarak un ekleyebilirsiniz.

  • Hazırladığınız hamuru buzdolabında 20 dakika dinlendirin.

  • Dinlenen hamuru 12 eşit bezeye bölün.

  • Her birini tezgahta yuvarlak şekilde açıp labne peynirini sıkın ve yarım ay şeklinde kapatın.

  • Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

  • Üzerlerine yumurta beyazı sürüp susam serpiştirin ve ısınmış olan fırında, orta bölümde, yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

  • Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra sıcak olarak servise edebilirsiniz. Labneli yeşil poğaça hazır. Afiyet olsun!

