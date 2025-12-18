2025'te Sosyal Medyada Viral Olan Yemek Tarifleri: Hepsi Birbirinden Leziz!
Koca bir seneyi daha geride bırakırken en çok sevdiğimiz şeylerden biri hiç şüphesiz yılımızın özetine bakmak. Bu yıl en çok dinlediğimiz şarkılar, en çok izlediğimiz diziler, en çok okuduğumuz kitaplar ve elbette en çok denediğimiz tarifler! Sosyal medya sağ olsun, artık adım başı bir yemek, tatlı tarifine denk geliyorsunuz. Bu tariflerden bazıları viral oluyor ve o seneye damgasını vurmayı başarıyor. 2025 de tam olarak öyle bir yıldı ve birbirinden leziz tarifler gündemimizde yer aldı.
İşte 2025'te sosyal medyada viral olan yemek ve tatlı tarifleri!
Spoonful (Kaşık) Tatlısı
Kağıtta Et Döner
Kaburga Mısır
Soğan Dolması
Limonlu Tatlı
Mevlana Çorbası
Karpuz Pizza
Labneli Ispanaklı Yeşil Poğaça
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
