onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Samsunspor İlk 8 Umuduyla Gittiği Mainz Deplasmanından Eli Boş Dönüyor

Samsunspor İlk 8 Umuduyla Gittiği Mainz Deplasmanından Eli Boş Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.12.2025 - 00:56

UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Samsunspor, Mainz 05 deplasmanında mücadele etti. Teknik direktör Thomas Reis, RAMS Başakşehir maçına göre zorunlu iki değişiklik yaparak Mouandilmadji ve Logi Tomasson’u ilk 11’de sahaya sürdü. Sakatlık ve ceza nedeniyle Coulibaly, Sousa, Celil Yüksel ile UEFA listesinde adı olmayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın kadroda yer almadı. Maça Samsunspor taraftarları yoğun ilgi gösterirken, gurbetçiler de tribünleri doldurdu; Mainz taraftarları da takımlarına koreografiyle destek verdi.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan temsilcimiz ikinci yarının başında da penaltıdan bir golü kalesinde gördü. 2-0'lık mağlubiyetle temsilcimiz önemli bir avantajdan da oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devrenin son bölümünde topu ağlarımızda gördük.

Devrenin son bölümünde topu ağlarımızda gördük.

UEFA Konferans Ligi’nin 6. ve son haftasında Mainz 05 ile Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadeleye hızlı başlayan Samsunspor, Zeki Yavru’nun ortasında Mouandilmadji ile etkili olmaya çalıştı ancak top az farkla auta çıktı. Amiri’nin ceza sahası içinden sert vuruşu Tomasson’a çarparak oyun alanına dönerken, kazanılan serbest atışta Amiri’nin şutu kaleci Okan Kocuk tarafından kornere çelindi.

Musaba’nın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç’ın şutunda top kaleci Batz’ta kaldı, Holse’nin boş kaleye göndermeye çalıştığı top Emre Kılınç’a çarparak oyuna geri döndü. Amiri’nin ceza sahasından sert şutu defanstan sekip kaleye yöneldi, Kocuk çizgi üzerinden topu kornere tokatladı. İlk yarının son bölümünde ev sahibi ekip öne geçti; Js Lee’nin pasıyla ceza sahasına giren Widmer’in şutu Kocuk’u geçerek ağlarla buluştu ve Mainz 05, devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da kötü başladık.

İkinci yarıya da kötü başladık.

Devrenin henüz başında penaltıyla karşı karşıya kalan takımımız bu pozisyonda yediği golle 2-0 geriye düştü. 

Maçın geri kalan bölümünde de ev sahibi Mainz kontrolü elden bırakmadı ve üç puanı alan taraf oldu.

Mainz bu sonuçla ilk 8'e girerken Samsunspor ilk 8'in dışında kaldı ve son 16 için bir maç daha oynayacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın