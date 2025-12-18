Samsunspor İlk 8 Umuduyla Gittiği Mainz Deplasmanından Eli Boş Dönüyor

UEFA Konferans Ligi 6. haftasında Samsunspor, Mainz 05 deplasmanında mücadele etti. Teknik direktör Thomas Reis, RAMS Başakşehir maçına göre zorunlu iki değişiklik yaparak Mouandilmadji ve Logi Tomasson’u ilk 11’de sahaya sürdü. Sakatlık ve ceza nedeniyle Coulibaly, Sousa, Celil Yüksel ile UEFA listesinde adı olmayan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın kadroda yer almadı. Maça Samsunspor taraftarları yoğun ilgi gösterirken, gurbetçiler de tribünleri doldurdu; Mainz taraftarları da takımlarına koreografiyle destek verdi.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan temsilcimiz ikinci yarının başında da penaltıdan bir golü kalesinde gördü. 2-0'lık mağlubiyetle temsilcimiz önemli bir avantajdan da oldu.