Sevgili İkizler, bugün zihinsel enerjin tavan yapacak. Bir yandan beynin dur durak bilmeden çalışırken, diğer yandan da karar vermen gereken konular bir bir sıralanacak önünde. İş hayatında, belirsizliklerin ve havada kalan konuların artık son bulması gerektiği bir dönemdesin. Ancak bu enerji, iletişim gücünü doğru ve organize bir şekilde kullandığında, en karmaşık görünen meseleleri bile çözüme kavuşturabileceğini gösteriyor.

Özellikle yazılı işler, kritik sunumlar, sözleşmeler ve bilgi aktarımı gerektiren toplantılar için oldukça verimli bir gün seni bekliyor. Eğer odaklanmanı dağıtan unsurları bir kenara bırakıp sadece konuya odaklanabilirsen, keskin zekan ve ikna yeteneğinle fark yaratacaksın. İşte tam da bu yüzden bu süreçte attığın her imza ve verdiğin her söz, önemini bir kat daha artırıyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duygusal derinlikten çok zihinsel uyum, ilişkinin temelini oluşturabilir bugün. Özellikle de bekarsan, bugün kurulan bir derin sohbet ya da zihinsel anlamda seni etkileyen biri, romantizmi canlandırabilir Aşkta sürekli öğrenmeyi ve entelektüel zenginliği teşvik eden bir bağ kurma arzusu ön planda olabilir. Yani kalpten çok, akılla başlayan bir dönemdesin. Bu deneyimin tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…